Venezia-Napoli, ultime di formazione Sky: c'è ancora un dubbio sul portiere

Sky Sport ha rivelato le ultime di formazione in vista della sfida tra Venezia e Napoli in programma tra poco. Luciano Spalletti ha ancora un dubbio legato al portiere e il ballottaggio tra Ospina e Meret non si sarebbe ancora chiuso. Per il resto scelte fatte: Osimhen e Insigne torneranno titolari, Politano la spunta su Elmas, in mediana conferma per Lobotka con Fabian.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. Allenatore: Zanetti

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti