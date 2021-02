VIDEO - Insigne a "C'è Posta per te": non trattiene le lacrime per la perdita di una figlia

Grande commozione per Lorenzo Insigne, protagonista di C'è posta per te, noto programma di Canale 5. Il capitano del Napoli è entrato in studio abbracciando un padre ed una madre che hanno perso la figlia per una malattia incurabile, chiamati in studio da un figlio che in questo modo ha voluto dar loro forza. Il figlio Nicola, juventino, ha voluto far conoscere ai genitori (tifosi azzurri) Lorenzo Insigne, decisamente commosso nel corso del racconto della storia.

Insigne in un secondo momento ha ironizzato sulla fede juventino del figlio, annunciando una "conversione", e poi ha regalato tra le altre cose una maglia del Napoli autografata, una cassetta di attrezzi nuovi per il suo lavoro da fabbro, un sacchetto (probabilmente con dei soldi per superare le difficoltà economiche) e poi un bracciale del Napoli: "Questo l'ho regalato alla squadra dopo la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia, dietro c'è una dedica". La busta poi si apre per gli abbracci e la felicità del papà che mostra la 24 azzurra di Insigne al figlio.