VIDEO - Pullman Napoli appena arrivato all'Allianz: fischi e gesti volgari dagli juventini

Il pullman del Napoli è appena arrivato all'Allianz per la sfida contro la Juventus. Ad 'accogliere' gli azzurri centinaia di tifosi della Juve che hanno intonato cori contro la squadra allenata da Spalletti e qualcuno ha anche scelto gesti plateali e volgari per dare il benvenuto a Osimhen e compagni. Atmosfera già calda a Torino per il big-match. Ecco il video: