VIDEO - Tensione e paura a via Filangieri: gli ultras tedeschi e bergamaschi provano un assalto

Attimi di paura e tensione a via Filangieri per il passaggio degli ultras dell'Eintracht Francoforte e dell'Atalanta.

Attimi di paura e tensione a via Filangieri per il passaggio degli ultras dell'Eintracht Francoforte e dell'Atalanta. Un folto gruppo di tifosi tedeschi e bergamaschi hanno provato ad assaltare tutto ciò che avevano sul proprio percorso, con passanti e proprietari di negozi costretti a rintanarsi nei locali. Immediato l'intervento della Polizia per contenere gli atti vandalici. Di seguito le immagini già diventate virali sui social.