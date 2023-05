VIDEO TN - ADL allo spettacolo di De Martino all’Augusteo: che ovazione per il patron azzurro!

Aurelio De Laurentiis è presente questa sera al Teatro Augusteo di Napoli per assistere allo spettacolo di Stefano De Martino.

Aurelio De Laurentiis è presente questa sera al Teatro Augusteo di Napoli per assistere allo spettacolo di Stefano De Martino. Il patron azzurro è stato accolto da una vera e propria ovazione dai tanti spettatori presenti. Lo showman napoletano potrebbe essere coinvolto nella festa scudetto dato che nei giorni scorsi si è raccontato di una vera e propria trattativa tra il club azzurro e la Rai per la trasmissione in diretta di tutto l'evento il 4 giugno, in occasione delll’ultima giornata di campionato. Di seguito le immagini.