Video "Vincere!", centinaia di interisti accolgono i nerazzurri: l'arrivo a Napoli

L'Inter è arrivata a Napoli. Verso le ore 20 l'arrivo della squadra di Inzaghi all'Hotel Parker per la partita di domani al Maradona. Ad accoglierli centinaia di sostenitori che hanno accolto Lautaro e compagni con cori e applausi e il coro: "Devi vincere". Napoli tinta di nerazzurro nello spicchio di tifosi che hanno atteso per diversi minuti l'arrivo dei propri idoli. Manca sempre meno alla super sfida di domani.

