Vittoria da record! Con l'Ajax la più larga vittoria in una trasferta europea

Per la prima volta il Napoli segna sei gol in trasferta in una competizione europea.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Per la prima volta il Napoli segna sei gol in trasferta in una competizione europea. Stabilito il nuovo record di vittoria più larga in trasferta: 1-6. I precedenti record erano Valencia-Napoli 1-5 della Coppa UEFA 1992/93 (con cinque reti di Fonseca) e Trabzonspor-Napoli 0-4 di UEFA Europa League 2014/15. Eguagliata invece la vittoria più larga con la gara di Amsterdam che si aggiunge ai 5-0 contro il Vllaznia in Coppa UEFA 2008/09, il Brugge e il Midtjylland in Europa League 2015/16.