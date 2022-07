Zerbin-Lozano e poi autogol: il Napoli acciuffa il 2-2 allo scadere

Il Napoli trova il 2-2 con un tiro di Zerbin respinto, finito sui piedi di Lozano e poi su un avversario per il 2-2 finale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le proteste dell'Adana, non si sa per cosa considerando che vanno avanti dai primi minuti di gioco e nonostante due rigori (di cui il secondo generoso), il Napoli trova il 2-2 con un tiro di Zerbin respinto, finito sui piedi di Lozano e poi su un avversario per il 2-2 finale.