Zielinski, Elmas e Lobotka ci saranno già a Dimaro! Spalletti: "Si calcola la regola dei 21 giorni"

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno, ha parlato anche del rientro dei nazionali, annunciando il rientro già a Dimaro di chi è uscito alla fase a gironi di Euro 2020: "Stiamo qui per 2-3 giorni per i test, le visite, tamponi Covid. Quelli andati avanti agli Europei saranno in vacanza e verranno nella seconda parte a Castel di Sangro, per gli altri (Zielinski, Lobotka, Elmas, ndr) si calcola la regola dei 21 giorni e saranno a Dimaro. Mertens? L'ho sentito il giorno prima e dopo l'intervento e mi ha detto che voleva passare a salutare tutti, ma qualche giorno in più l'avrà perché avrà controlli post-operatori".