Zielinski esordisce con l'Inter in amichevole: debutto con vittoria

L'Inter ha giocato oggi in amichevole contro la Pergolettese, superando la squadra di Serie C grazie alle reti di Taremi e Salcedo, mentre per gli ospiti è andato in gol Capoferri. Nel corso del match Piotr Zielinski ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia nerazzurra. TMW scrive a proposito della prestazione al debutto del centrocampista polacco:

"Più interessante il centrocampo, per il "debutto" di Piotr Zielinski e quello stagionale di Kristjan Asllani, entrambi alla prima uscita dopo il rientro dagli impegni con le rispettive nazionali. Ancora da sistemare, inevitabilmente, le dinamiche di un centrocampo che di fatto non sarà mai, perché l'ex Napoli - schierato oggi da Inzaghi sul centro destra - sarà realisticamente alternativa proprio a Miki e non a Barella o Frattesi. Qualche preziosismo, e un paio di tentativi non proprio precisi da fuori, il polacco l'ha comunque fatto vedere".