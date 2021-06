TN in Podcast - Contatto Spalletti-Meret: tutto sulla nuova gerarchia ed il rinnovo

In attesa che entri nel vivo il mercato, il Napoli ha chiarito la situazione per quanto riguarda i portieri ed in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo fatto il punto sul futuro di Alex Meret, che ha avuto anche un contatto con Spalletti, e David Ospina. Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato le nuove gerarchie e la situazione contrattuale in chiave mercato. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.