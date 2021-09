TN in Podcast - Disastro nazionali per Leicester: senza una deroga Uefa out 2 big azzurri

Come se non bastassero i problemi dovuti alle nazionali, il Napoli lavora con l'Uefa anche alle restrizioni inglesi in vista di Leicester-Napoli. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato la situazione che senza una deroga porterà all'assenza di due big della formazione di Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.