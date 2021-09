TN in Podcast - Grande prova a Leicester: perché il Napoli europeo ha convinto

Il Napoli rimonta il Leicester dopo un'ottima prestazione in cui però ha sprecato tantissimo sotto porta ed ha dovuto affidarsi ai colpi di Osimhen. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato la prova degli azzurri, contro un avversario micidiale soprattutto a campo aperto, che lascia ben sperare per il cammino europeo e non solo. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.