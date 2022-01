TN in Podcast - I rientri hanno cambiato il Napoli: il secondo gol a Bologna manifesto della loro qualità

Il Napoli torna vincere e ad alzare la qualità del gioco. Fondamentali i rientri dei big, che iniziano ad entrare a regime. Ieri nella vittoria contro il Bologna due azzurri sono stati decisivi a fini del gioco: Fabian Ruiz e Zielinski.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato come è cambiato il gioco del Napoli grazie al recupero dei giocatori di maggiore qualità. In particolare sotto la lente di ingrandimento la stupenda azione che ha portato alla rete del 2-0 contro il Bologna.