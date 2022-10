TN in Podcast - Il Napoli blinda il futuro: altro rinnovo importante dopo quello di Meret

Il Napoli blinda il futuro: dopo il rinnovo di Alex Meret è in dirittura d’arrivo anche quello di Stanislav Lobotka.



© foto di www.imagephotoagency.it

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha riferito le ultime sul prolungamento del calciatore slovacco. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.