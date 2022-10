TN in Podcast - Il tabù da sfatare e il deja-vu con un anno fa

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone si è proiettato al match.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna al Maradona, domani alle ore 18. Gli azzurri ritrovano Thiago Motta a Fuorigrotta, proprio quel Thiago Motta che lo scorso anno col suo Spezia salvò la panchina proprio nell'impianto partenopeo.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone si è proiettato al match. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.