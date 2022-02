TN in Podcast - Indizi dal Camp Nou: il Napoli è una big ( e Koulibaly un gigante)

Il Napoli ottiene un pareggio nella gara d'andata degli spareggi d'Europa League per accedere agli ottavi di finale. Prova di grande sostanza e maturità contro il Barcellona che ha visto una prova importante degli azzurri, di maturità e con un Koulibaly sugli scudi.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha analizzato pareggio ottenuto dal Napoli al Camp Nou. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.