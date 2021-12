TN in Podcast - Infortuni e stanchezza, ma anche l’allarme attacco: tanti litigano col gol da mesi

Il Napoli cade contro l'Empoli e colleziona la seconda sconfitta consecutiva in casa. Con 30 tiri in porta, zero gol ad una squadra che non ha di certo una difesa di ferro. Un allarme legato all'attacco risuona.

