TN in Podcast - Insigne ko fino alla sosta, ma Spalletti sorride per due rientri: il punto dall'infermeria

Il Napoli inizia a recuperare dei pezzi per le prossime partite. Oggi Osimhen ha avuto l'ok da parte dei medici e riprenderà ad allenarsi col gruppo, Lozano si è negativizzato e tornerà dal Messico. Insigne, invece, sarà costretto a restare ai box per un paio di settimane a causa dell'infortunio muscolare.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto dall'infermeria azzurra. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.