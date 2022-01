UFFICIALE - Infortunio Insigne, svolti gli esami: lesione all'adduttore, il bollettino medico

Il Napoli perde Lorenzo Insigne per infortunio. Uscito intorno alla mezz’ora contro la Sampdoria, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Insigne nelle prossime partite a causa di un problema fisico, reso noto dalla SSC Napoli tramite un bollettino medico pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Insigne in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Resta da capire, dunque, quanto lungo sarà lo stop per il capitano del Napoli