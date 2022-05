TN in Podcast - L’addio di Insigne mentre Spalletti illustra il Napoli del futuro

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha raccontato la giornata, tra il commiato al capitano e le parole del tecnico.

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stato un pomeriggio emozionante quello vissuto ieri al Maradona. L'addio a Lorenzo Insigne a rubare la scena prima e immediatamente dopo la partita. In mezzo spazio al campo, in seguito alle solite interviste post-partita. E Luciano Spalletti ha illustrato il futuro, ora che il terzo posto è divenuto aritmetico.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha raccontato la giornata, tra il commiato al capitano e le parole del tecnico. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.