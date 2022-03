TN in Podcast - L'eterna fake news su Fabian Ruiz

Fabian Ruiz ha deciso la partita contro la Lazio con un bellissimo gol, il sesto da fuori area da quando è a Napoli

Fabian Ruiz ha deciso la partita contro la Lazio con un bellissimo gol, il sesto da fuori area da quando è a Napoli. Eppure molti continuano a criticarlo ignorando i numeri e le sue prodezze.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto luce sulle qualità dell'andaluso col contratto in scadenza nel 2023 e il futuro in bilico. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.