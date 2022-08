TN in Podcast - La strategia per il super-colpo tra i pali, ma il tempo sta per scadere

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito analizza ha fatto il punto della situazione.

© foto di Uefa/Image Sport

Il Napoli, come ha sempre detto Luciano Spalletti, vuole due portieri di livello. E ha in mente un super-colpo: Kepa Arrizabalaga o, più staccato, Keylor Navas. Ma il tempo stringe, tra una settimana e mezza comincia il campionato, per cui bisognerà fare in fretta a chiudere per uno dei due.

