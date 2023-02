TN in Podcast - Lobotka ha detto una cosa che molti tifosi già pensavano

Bella e interessante intervista rilasciata a Il Mattino dal centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino si è soffermato sul tema e ha spiegato i motivi di quest'affermazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.