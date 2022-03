TN in Podcast - Meret infortunato: sta per arrivare l'estate delle scelte

Infortunio in allenamento per Alex Meret che salterà il Verona e chissà quante altre partite. Il Napoli riflette sul futuro della porta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Infortunio in allenamento per Alex Meret che salterà il Verona e chissà quante altre partite. Il Napoli riflette sul futuro della porta.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha chiarito le dinamiche di mercato e spiegato quelli che sono i ragionamenti della società. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.