TN in Podcast - Napoli in ansia: il grande dubbio verso Milano

© foto di www.imagephotoagency.it

Ep. 478 - Napoli in ansia: il grande dubbio verso Milano

Archiviata la Champions League, con l'eliminazione per mano del Barcellona, è già tempo di rituffarsi sul campionato per il Napoli, visto che domenica ci sarà la complicatissima trasferta di Milano contro l'Inter dominatrice di questo campionato. E a San Siro Francesco Calzona potrebbe essere costretto a fare a meno di Victor Osimhen.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato al match, dando anche le ultime notizie sulla probabile formazione.