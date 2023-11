TN in Podcast - Perché l'assenza di Osimhen non è una tragedia per il Napoli

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen manca da diverse settimane e quando tornerà dovrà poi di nuovo fermarsi

Ep. 414 - Perché l'assenza di Osimhen non è una tragedia per il Napoli

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen manca da diverse settimane e quando tornerà dovrà poi di nuovo fermarsi perché sarà impegnato in Coppa d'Africa. Ma il Napoli non si dispera nonostante l'assenza del bomber dell'ultimo scudetto, del goleador azzurro, del re dei gol.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.