TN in Podcast - Perché non ha senso ripetere questa frase su Osimhen

Ep. 462 - Perché non ha senso ripetere questa frase su Osimhen

Victor Osimhen tornerà domani dopo la Coppa d'Africa. Molti tifosi sono delusi e dispiaciuti per il suo comportamento, ripetono una frase ormai da tempo, fanno riferimento ai dieci milioni di stipendio dopo il rinnovo ufficiale a dicembre. Ma c'è un motivo se il Napoli ha accettato di raddoppiare lo stipendio del bomber nigeriano.

