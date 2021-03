TN in Podcast - Quanti nomi per la panchina: i profili più adatti? Il punto della redazione

Quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo approfondito i tanti rumors di queste settimane legati al prossimo allenatore. Antonio Gaito ed Arturo Minervini hanno analizzato i possibili collegamenti dei vari profili col raggiungimento o meno della Champions e la compatibilità con l'organico a disposizione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.