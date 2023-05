TN in Podcast - Restringiamo il cerchio: gli allenatori che è quasi impossibile vedere al Napoli

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione

Ep. 379 - Restringiamo il cerchio: gli allenatori che è quasi impossibile vedere al Napoli

De Laurentiis ha fatto sapere di avere in mente una decina di allenatori, ma molti non verranno, sono profili da scartare per diversi motivi? Quali sono? Scopriamoli.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione.