TN in Podcast - Spalletti spegne i rumors sul futuro e rivendica il suo lavoro: le parole alla vigilia del Sassuolo

"Ho firmato per due anni e sto benissimo qui, non vedo che problema ci sia". Risponde così Luciano Spalletti quando gli si chiede del fututo. In conferenza stampa è stato toccato questo tema ma anche tanti altri, dall'obiettivo Champions League all'errore di Alex Meret.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato le parole dell'allenatore azzurro alla vigilia del Sassuolo. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.