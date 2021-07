TN in Podcast - Spalletti tra campo e 'richieste' di mercato: l'analisi della conferenza

Ieri conferenza stampa di inizio ritiro di Luciano Spalletti ed in "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone abbiamo analizzato le parole del tecnico, dal lavoro di campo al mercato, dai giocatori di secondo piano fino a Koulibaly ed Insigne, per provare a capire di più sul loro futuro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.