TN in Podcast - Test col Benevento al Maradona: quali indicazioni cerca Spalletti?

Oggi il Napoli affronta in amichevole il Benevento allo stadio Maradona aperto ai tifosi ad un prezzo simbolico. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha approfondito le motivazioni che hanno portato Spalletti a spingere per quest'amichevole e quali indicazioni si attende dalle seconde linee in vista del tour de force che partirà con la Juventus. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.