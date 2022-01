TN in Podcast - Titolari contati, ma tanti recuperi in panchina: con la Fiorentina ultima gara in emergenza

Il Napoli continua a recuperare pezzi in vista delle prossime partite: Meret e Malcuit si sono negativizzati, Osimhen è rientrato in gruppo. Quella di domani sarà l'ultima partita in emergenza, con i titolari contati.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto in vista della sfida di Coppa Italia con la Fiorentina. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.