TN in Podcast - Tocca ancora a Meret e lui esce allo scoperto: rinnovo e titolarità?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato sul tema, tra presente e futuro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il club lo sa, voglio rimanere qui". Pensieri e parole di Alex Meret, che in futuro vorrebbe rinnovo e titolarità al Napoli. Ci sarà tempo per pensarci, intanto domenica ci sarà un altro test importante che vivrà da titolare, contro l'Empoli, a causa delle condizioni di David Ospina.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato sul tema, tra presente e futuro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.