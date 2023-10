TN in Podcast - Tra polemiche e chiarimenti verso “la gara finora più importante”

Mancano due giorni a Napoli-Fiorentina, “la gara finora più importante” a detta di Rudi Garcia in conferenza.

Ep. 399 - Tra polemiche e chiarimenti verso “la gara finora più importante”

Mancano due giorni a Napoli-Fiorentina, “la gara finora più importante” a detta di Rudi Garcia in conferenza. Uno scontro diretto tra le due squadre, in una lunga vigilia in casa Napoli tra polemiche e chiarimenti per il caso Mario Rui

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.