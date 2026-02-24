Galatasaray, Osimhen conferma: "Sarebbe un privilegio giocare nella Juve!"

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante nigeriano riprese da TuttoMercatoWeb.com.

Che partita ti aspetti?

"La partita di domani è molto importante e tutti noi lo sappiamo. Domani sappiamo di dover giocare contro la Juventus che è una squadra molto forte e hanno tanti giocatori di qualità. Non vogliamo sottovalutare la Juventus, ma noi abbiamo giocatori di esperienza per affrontare la partita. Noi siamo pronti e vogliamo giocare come all’andata. Non sarà una partita facile soprattutto per loro ma vogliamo vincere”.

Pensi di poter segnare domani?

"Io cerco di dare sempre del mio meglio per aiutare la mia squadra. Io penso alla squadra e non solo a me".

Pretendi sempre molto dal tuo calcio...

“Quando ho scelto il calcio come carriera sono sempre stato molto esigente e ho già ricevuto delle critiche ma questo mi hanno plasmato. Io sono un calciatore vincente e cerco sempre di motivarmi e di motivare la mia squadra. Io voglio essere un esempio e sono sempre stato così. Per me la mia prestazione non è mai abbastanza e voglio sempre impegnarmi per dare il mio meglio. Io amo moltissimo il Gala e sono molto felice di essere arrivato qua e anche i tifosi ci spingono sempre a dare il meglio. L’obiettivo del club è più importante del mio personale. Quando non sarò più al Gala vorrò essere ricordato dai tifosi”

Pensi di poter giocare in futuro alla Juve?

“La Juventus è uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e hanno un sacco di leggende che hanno giocato per questo club. Quando mi hanno parlato all’epoca ero desideroso di venire prima che si presentasse il Galatasaray, c’erano un po’ di ostacoli. Questo trasferimento poi non si è realizzato ma se ci saranno opportunità in futuro ci sono diversi club in cui mi piacerebbe giocare. Giocare qui sarebbe un privilegio, per un giocatore è l’ideale. Ma sono felice nel club in cui sono, amo moltissimo il Galatasaray. Per il futuro non so cosa potrà accadere. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare alla Juventus".

Cosa ti aspetti dalla Juve?

"I difensori nel momento in cui devono affrontare Osimhen è un incubo per tutti loro. Mi aspetto questo atteggiamento in tutte le partito che giocherò, non sarà mai facile e so che cercheranno di limitare me e la squadra. Non sono l’unico che può arrecare danni, son stati segnati 5 gol e io non ho segnato. La minaccia arriverà dall’intera squadra. Io sono pronto ad affrontare tutti i difensori e cercherò di gestire la situazione e rincorrere tutti i difensori. Sono pronto, darò del filo da torcere a tutti i difensori".

Hai parlato con Spalletti? Hai sentito qualcuno da Napoli?

“Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara. Per me sarà una partita tosta come contro tutte le squadre di Serie A. Siamo pronti per combattere”.