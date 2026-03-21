McTominay alla BBC: "Odio non giocare le partite. De Bruyne ci dà un aiuto enorme! Sul Milan…”

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Al termine della partita contro il Cagliari, dove è stato premiato come Mvp, Scott McTominay è stato intervistato ai microfoni della BBC Alba, parlando del suo infortunio, della gara contro i Sardi, del Milan e dell'imminente impegno in Nazionale:

Sull'infortunio

"Ovviamente ho avuto un problema al tendine del bicipite femorale che necessitava di cure. Ho lavorato molto in palestra per tornare ad un alto livello e giocare di nuovo regolarmente.

Il match col Cagliari?

"Qualche volta devi spingere ancora di più, ma era difficile perchè ci lasciavano pochi spazi: il rientro di Kevin De Bruyne ci ha aiutato a trovare i varchi giusti, è una enorme aggiunta per noi. Ci siamo allenati tanto sulle posizione giuste da trovare, e poi crediamo tanto in ciò che facciamo".

Milan dopo la pausa?

"Queste son le partite che un giocatore vuole giocare, non si può prevedere il futuro ma guardiamo partita dopo partita. Non sopporto guardare le partite. Nessun calciatore vuole infortunarsi: è la cosa peggiore al mondo".

Il ritorno in Nazionale?

"Non vedo l'ora. Non vedo molti dei giocatori da novembre, non torno a casa da novembre. Non vedo l'ora di rivedere i miei amici e la mia famiglia. Rivedere i ragazzi e prepararci per una grande estate è qualcosa che non vediamo l'ora di fare".