Non perderti la prossima trasmissione di Radio Tutto Napoli: alle 15 inizia "Napoli Talk"

Non perderti la prossima trasmissione di Radio Tutto Napoli: alle 15 inizia "Napoli Talk"
Oggi alle 14:55Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net
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Live quest'oggi dalle 8 alle 24, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con Christian Marangio e Antonino Treviglio. 

Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" di Roberto Stanzione ed i club Napoli. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

 8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
 9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo
18.00 - 19.00 - Difendo la città
21.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica 

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