Parte la giornata di Radio TuttoNapoli: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

Parte un'altra lunga giornata azzurra su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, che sarà live dalle 8 alle 24! Si partirà con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”

Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Christian Marangio e Giovanni Gambardella che alle 15 passerà il testimone a "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito e Davide Baratto. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi che per l'occasione diventerà un pre-aggiunto perché alle 19 prenderà il via "Napoli in campo" per seguire prima, durante e dopo Napoli-Torino con Antonino Treviglio e Ciro Accardo, gli inviati Fabio Tarantino e Christian Marangio e tutti i nostri opinionisti. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo

18.00 - 19.00 - Difendo la città

19.00 - 24.00 - Napoli in campo

