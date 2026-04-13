Perché Conte non schiera Alisson? Live su Radio Tutto Napoli, dalle 13 "Cronache azzurre"

Perché Conte non schiera Alisson? Live su Radio Tutto Napoli, dalle 13 "Cronache azzurre"
Oggi alle 12:55Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net
I protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, oggi live dalle 8 alle 21! Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella con tanti ospiti ed i vostri messaggi.

Alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Antonino Treviglio. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Passionapoli" con Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. Ed alle 20 il focus sul Basket Napoli che ha vinto con Treviso: spazio a Tutto Basket NapoliIn tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

 8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
 9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Passionapoli
18.00 - 19.00 - Difendo la città 
20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli
19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica 

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