Quanto sei deluso? Radio Tutto Napoli, dalle 11 c'è "Pausa Caffè": chiamaci in diretta

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Proseguono le dirette su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, quest'oggi live dalle 8 alle 19! Terminati "Buongiorno TuttoNapoli" ed “Il bar di TuttoNapoli", dalle 11 scattano due ore di “Pausa-Caffè" in compagnia di Fabio Tarantino e Davide Baratto con tanti ospiti.

Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Antonino Treviglio. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Passionapoli" con Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. Ed alle 20 il focus sul Basket Napoli che ha vinto con Treviso: spazio a Tutto Basket Napoli. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Passionapoli

18.00 - 19.00 - Difendo la città

20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli

19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica

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