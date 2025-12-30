Podcast Ottaiano: "Ha ragione Conte, si ricorda solo chi vince! E il Napoli ha vinto..."

Antonio Ottaiano, agente, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di Tutto Napoli' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Un anno straordinario: scudetto, Supercoppa, imbattibilità casalinga e continuità ad altissimo livello. Ormai non si può più parlare di casualità: il Napoli è una certezza del calcio italiano ed europeo”.

Hojlund protagonista e Lukaku in rientro: come li gestirà Conte?

“Non parlerei di titolare fisso. Hojlund è in un momento eccezionale, ma ricordiamoci che è un classe 2003. Lukaku può fare da guida, possono alternarsi o giocare insieme. È una combinazione preziosa”.

Che mercato ti aspetti a gennaio?

“Paradossale: il Napoli ha risorse ma è bloccato da regole rigide. Se Conte non riterrà pronti i giovani, servirà un centrocampista per dare garanzie”.

Il ricordo più forte dell’anno?

“Lo scudetto. Alla fine resta solo chi vince”.