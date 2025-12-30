Podcast CdS, Gallo: "Il sarrismo ha creato danni! Conte? ADL farà di tutto per tenerlo"

Massimiliano Gallo, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di Tutto Napoli' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Conte è un allenatore enorme, con un peso mediatico fortissimo, soprattutto in una società come il Napoli che è strutturalmente più snella. Qui l’allenatore ha sempre avuto un ruolo centrale: è successo con Carlo Ancelotti, con Luciano Spalletti, con Rafael Benítez e con Maurizio Sarri. Conte si inserisce perfettamente in questa tradizione".

Conte ha ragione quando dice che il Napoli, per struttura, non è ancora al livello di Juventus, Milan e Inter?

"Storicamente sì. Se parliamo di valore patrimoniale, numero di tifosi, strutture e settore giovanile, il Napoli è ancora dietro. Però è una società in fortissima ascesa e, paradossalmente, oggi è anche quella con più liquidità. Il vero tallone d’Achille restano le strutture, e su questo Conte ha centrato il punto".

Il Napoli oggi vince, ma gioca anche bene?

"Dipende da cosa intendiamo per ‘giocare bene’. Se parliamo di estetica pura, forse non è il calcio che piace agli esteti. A me però piace moltissimo questo Napoli: verticale, concreto, che va in porta. Un gol dopo venti passaggi non vale più di un gol nato da un lancio lungo o da un rimpallo. Il calcio è anche questo".

C’è ancora l’eredità del “sarrismo” nel giudicare il Napoli?

"Sì, e ha creato danni. Ha fissato l’idea che solo un certo tipo di calcio sia accettabile. Oggi invece il Napoli propone un calcio funzionale, moderno, efficace. E soprattutto vince: questo alla fine mette tutti d’accordo".

Guardando al futuro: come vedi il rapporto tra Conte e Aurelio De Laurentiis?

"De Laurentiis farà di tutto per tenerlo. Conte sa di avere alle spalle una delle società più solide d’Europa oggi. Sono due personalità forti, ma anche molto intelligenti. Se le condizioni restano queste, possono andare avanti insieme".