Radio TN Genoa-Napoli, Caccavale: “1T imbarazzante, ripresa poco spumeggiante. E’ servito l’episodio…”

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Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare, è intervenuto nel corso di 'Difendo la Città' sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Genoa-Napoli? Ho visto un primo tempo molto modesto, anche imbarazzante per come abbiamo difeso contro una squadra oggettivamente non eccelsa. E’ stata però intelligente l’idea di far sfogare il Genoa nel primo tempo per poi prendere il pallino in mano nella ripresa.

Ma non ho visto un grande gioco spumeggiante, neanche nel secondo tempo. Ci è voluto quell’episodio dubbio. Io non trovo scandaloso il fatto di aver convalidato quel gol: è un contatto discutibile ma io non vedo un fallo netto dal parte di De Bruyne. Non possiamo fare trionfalismi, non hi visto un grande gioco, ma ci sono delle potenzialità che secondo me andrebbero sviluppate con alcune modifiche come abbiamo visto nel secondo tempo. Non solo mi sono piaciuti molto De Bruyne e Vergara, ma io credo che il Napoli sia fatto per fare il 4231. Ho visto molto bene Lang, io sono molto felice se non viene ceduto”.