Radio TN Spunta Gouiri, l'esperto: "Molto tecnico, alla Benzema. Marsiglia deve vendere!"

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Calciomercato Napoli, spunta un nome nuovo per l'attacco: occhi su Amine Gouiri del Marsiglia

C'è un nome nuovo per l'attacco del Napoli. Considerando le difficoltà per arrive alle primissime scelte e le richieste comunque importanti del Chelsea per il giovane Guiu, il club partenopeo monitora anche la situazione di Amine Gouiri, algerino 26enne dell’Olympique Marsiglia, che piace molto anche al Tottenham, e può rappresentare un'occasione di mercato. Ne abbiamo parlato con Alain Valnegri, esperto di calcio francese, sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che giocatore è? Quali sono le sue caratteristiche?

"E' una prima punta, ma anche seconda punta. Sta facendo però la prima punta da tempo, già al Nizza e Rennes, è un giocatore vivaio Lione, spesso comparato a Benzema, simile per caratteristiche. E' una punta brava nelle sponde, nelle triangolazioni, si muove bene tra le linee, bene uno contro uno, i critici dicono non fa abbastanza gol ma è sempre nel vivo del gioco, produce gioco".

E' un affare fattibile in pochi giorni?

"Sì, il Marsiglia ha messo in vendita tutti, ha gravi problemi economici, deve vendere per poter fare qualcosa, fa gola a tante società. In Italia quel tipo di centravanti fa bene, sia con una punta che da solo, può giocare anche con Hojlund che fa l'ariete. Gouiri può giocare anche dietro, da rifinitore, tecnicamente è un giocatore assolutamente al di sopra della media e può essere un rinforzo interessante".