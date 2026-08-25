Zeballos, offerte da Spagna e Italia ma vuole Napoli: Manna ci prova per gennaio
Nuovo capitolo nella lunga telenovela di calciomercato che lega Exequiel Zeballos al Napoli. Nella giornata di oggi c'è stato un contatto diretto tra il club azzurro e l'agente del talento argentino del Boca Juniors, per discutere di un possibile trasferimento non più immediato, ma rimandato alla finestra di gennaio, qualora non si riuscisse a trovare uno spazio per lui in rosa in queste ultime ore di mercato.
Il Napoli non molla la presa
Il club partenopeo conferma dunque il proprio interesse per l'esterno offensivo, che dal canto suo continua a spingere per il trasferimento in azzurro: la volontà del giocatore resterebbe orientata con decisione verso Napoli, nonostante i tira e molla delle ultime settimane ed offerte non solo dalla Spagna ma anche dall'Italia, riporta l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
Altri club alla finestra
Sul giocatore, infatti, come detto si sono mosse altre squadre, sia dalla Spagna che dall'Italia, pronte a intavolare contatti con l'entourage di Zeballos qualora l'operazione con il Napoli dovesse slittare o complicarsi ulteriormente. Un fronte che il club di De Laurentiis dovrà monitorare con attenzione: la strada di gennaio resta dunque un'opzione concreta sul tavolo.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro