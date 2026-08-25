Ultim'ora Zeballos-Napoli, l’affare sfuma! Non ci sono i margini: può tornare di moda a gennaio

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Calciomercato Napoli, niente da fare per Exequiel Zeballos: non ci sono i parametri per chiudere la trattativa per l’argentino

Nonostante l’incontro andato in scena oggi a Castel Volturno tra gli agenti di Exequiel Zeballos e il Napoli, la trattativa per portare l’esterno argentino in azzurro è destinata a sfumare in questa sessione di mercato. A riferirlo è Sky Sport, che ha confermato la presenza dell’entourage del giocatore a Castel Volturno, dove gli agenti hanno incontrato il direttore sportivo Giovanni Manna. Un confronto che aveva fatto pensare a una possibile riapertura dell’operazione, ma che non ha prodotto gli sviluppi necessari per arrivare alla chiusura.

Zeballos-Napoli, niente accordo: l’operazione può slittare a gennaio

Il classe 2002 era da tempo sul taccuino del Napoli e aveva già raggiunto un’intesa con il club, ma l’operazione era rimasta bloccata dalle cessioni. Nel frattempo, dopo il mancato passaggio al Celta Vigo, l’argentino aveva riallacciato i contatti con il Boca Juniors per discutere il rinnovo del contratto. Nonostante il contatto diretto di oggi, dunque, non ci sono i presupposti per dare continuità alla trattativa e Zeballos non dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli in questa sessione. Il profilo resta comunque gradito al club: l’operazione potrebbe tornare d’attualità a gennaio, quando il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero e rappresentare nuovamente un’opportunità per il Napoli.