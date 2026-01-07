Podcast Cagni: "Ma quale calcio moderno, è una noia totale! Gasp ha capito tutto"

Luigi Cagni, allenatore, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Basta con questo calcio moderno, non ditelo più. Ma quale moderno di cosa? Ma moderno di cosa? Non c'è niente di moderno, sapete qual è l'unica cosa moderna vera che esiste? Preparazione mentale e fisicache è cambiata con strumenti che prima non avevi. Io oggi a guardare le partite mi annoio. E allora ditemi cos'è questo calcio moderno? Oggi si torna indietro, Gasperini ha ragione e già anni fa era avanti col suo calcio uomo su uomo.

Gli allenatori che stimo in Serie A? Oltre ai big dico Italiano, Palladino e poi anche Fabregas che ha capito una cosa importante, e cioè che le squadre si fanno con i giocatori forti tecnicamente. Poi prepararli bene perché devi correre. Il Como è una squadra che diverte, è giovane, ha ritmo, ha tutto. La tattica è l'ultima cosa di cui devi parlare. La tattica, i numeri, sono robe televisive".