Podcast Calciomercato Napoli, Ceccarini: "Più che il centrocampista ora rinforzi in un altro ruolo"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Purtroppo ci sono degli errori, c’è un momento delicato, un momento un po’ difficile in generale per gli arbitri, che dura da tanto tempo. D’altra parte molti arbitri sono giovani, devono crescere in personalità e questo comporta a volte situazioni che non sono ottimali. Bisogna cercare di aiutarli nei limiti del possibile, capisco che non è facile. Ci sono troppe interpretazioni diverse sugli episodi, ma è un problema che parte da lontano: potremmo stare ogni giorno a parlarne per ore e non lo risolveremo. L’unica cosa è che gli arbitri devono aumentare il livello della qualità delle loro interpretazioni, però devono essere aiutati anche dal VAR. Ci sono momenti in cui il VAR non deve insinuare un dubbio, oppure deve intervenire quando c’è una situazione totalmente diversa rispetto a quella valutata in campo. Oggi episodi simili vengono valutati in maniera diversa e questo crea la confusione che vediamo".

Sul resto delle operazioni in uscita: Ambrosino, Vergara, Marianucci… cambiano davvero lo scenario?

"Sono tre giovani in uscita, ma non spostano fondamentalmente il mercato del Napoli. Bisogna capire se l’idea del centrocampista è ancora viva: francamente non l’ho capito. Sembrava che fossero intenzionati a un profilo stile Mainoo e ora invece si sono un po’ arenati. Viene fuori soprattutto il discorso dell’esterno oppure della punta centrale nel caso in cui parta, o possa partire, Lucca".